Сколько людей будут голосовать на выборах 2019: результаты опроса

78% украинский готовы принять участие в выборах президента, а 76% – в выборах парламента, которые должны состояться в 2019 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз" при поддержке Киевского пресс-клуба, пишет "Укринформ".

Читайте также: Сколько россиян поддерживают агрессию против Украины в Керченском проливе: результаты опроса

Директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий отметил, что электоральная активность в Украине является достаточно высокой. 45% опрошенных ответили, что точно пошли бы на выборы президента, если бы такие выборы состоялись в следующее воскресенье. И еще 33% опрошенных сказали, что скорее всего пошли бы на выборы

Кроме того, согласно опросу, точно не пошли бы на выборы в следующее воскресенье 11% респондентов, колеблются – 8%, а не определились –​ 3%.

Что касается участии граждан в выборах в Верховную Раду, которые запланированы на октябрь 2019 года, то собираются проголосовать собираются 76%.

"Скорее да" сказали 40% граждан и "точно да" – 36% граждан. 76% – очень высокая потенциальная активность граждан. То есть так же, как и в президентских выборах, голосовать собираются более 3/4 украинцев. И это очень оптимистичный результат,

– подчеркнул Юрий Лесничий.

Относительно парламентских выборов он отметил, что "точно нет" и "скорее нет" ответили соответственно 12% и 7%, которые скептически относятся к выборам. Затруднилось с ответом всего 5%.

К слову, опрос провели с 7 по 18 декабря 2018 года в 24-х областях Украины и Киеве (за исключением временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и аннексированного Крыма). Всего опросили 2022 респондентов.