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      Скільки людей будуть голосувати на виборах 2019: результати опитування

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      Скільки людей будуть голосувати на виборах 2019: статистика
      Скільки людей будуть голосувати на виборах 2019: статистика / lead-academy.ru

      78% українців готові взяти участь у виборах президента, а 76% – у виборах парламенту, що мають відбутися 2019 року.

      Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу, пише "Укрінформ".

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      Директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий зазначив, що електоральна активність в Україні є досить високою. 45% опитаних відповіли, що точно пішли би на вибори президента, якби такі вибори відбулися наступної неділі. І ще 33% опитаних сказали, що швидше за все пішли би на вибори

      Крім того, відповідно до опитування, точно не пішли би на вибори наступної неділі 11% респондентів, вагаються – 8%, а не визначилися – 3%.

      Щодо участі громадян у виборах до Верховної Ради, які заплановані на жовтень 2019 року, то збираються проголосувати збираються 76%.

      "Скоріше так" сказали 40% громадян і "точно так" – 36% громадян. 76% – надзвичайно висока потенційна активність громадян. Тобто так само, як і в президентських виборах, голосувати збираються понад 3/4 українців. І це надзвичайно оптимістичний результат,
      – підкреслив Юрій Лісничий.

      Щодо парламентських виборів він зазначив, що "точно ні" і "скоріше ні" відповіли відповідно 12% і 7%, які скептично ставляться до виборів. Завагалися з відповіддю лише 5%.

      До слова, опитування провели з 7 по 18 грудня 2018 року в 24-х областях України та Києві (за винятком тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей і анексованого Криму). Всього опитали 2022 респондентів.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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