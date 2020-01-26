Сколько людей помиловал Зеленский с начала своего президентства: детали

За 8 месяцев президентства Владимира Зеленского помилование от главы государства получили 97 человек. Среди помилованных – 11 женщин и 86 мужчин.

90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а семерым наказание было сокращено. Об этом сообщают "Украинсие новости" со ссылкой на ответ Офиса Президента на информационный запрос.

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В ОПУ не уточнили, сколько среди помилованных было иностранцев, или граждан, помилованных в рамках обменов пленными для передачи РФ и пророссийским боевикам.

Что известно о недавнем обмене пленными

29 декабря 2019 года на востоке Украины состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и боевиками. Процесс обмена сопровождался акциями протеста против выдачи боевикам пяти экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане во время Революции Достоинства.

По итогам обмена из плена на свободную территорию Украины вернулись 76 человек (12 военнослужащих и 64 гражданских), тогда как на оккупированные территории передали 124 содержащихся.

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