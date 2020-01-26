Скільки людей помилував Зеленський з початку свого президентства: деталі

За 8 місяців президентства Володимира Зеленського помилування від глави держави отримали 98 осіб. Серед помилуваних – 11 жінок і 86 чоловіків.

90 із них були звільнені від подальшого відбування покарання, а сімом покарання було скорочено. Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на відповідь Офісу Президента на інформаційний запит.

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В ОПУ не уточнили, скільки серед помилуваних було іноземців, або громадян, помилуваних в межах обмінів полоненими для передачі РФ і проросійським бойовикам.

Що відомо про нещодавній обмін полоненими

29 грудня 2019 року на сході України відбувся масштабний обмін полоненими між Україною і бойовиками. Процес обміну супроводжувався акціями протесту проти видачі бойовикам п'яти ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані під час Революції Гідності.

За підсумками обміну з полону на вільну територію України повернулися 76 осіб (12 військовослужбовців і 64 цивільних), тоді як на окуповані території передали 124 утримуваних.

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