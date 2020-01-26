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      Скільки людей помилував Зеленський з початку свого президентства: деталі

      507 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      За 8 місяців президентства Володимира Зеленського помилування від глави держави отримали 98 осіб. Серед помилуваних – 11 жінок і 86 чоловіків.

      90 із них були звільнені від подальшого відбування покарання, а сімом покарання було скорочено. Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на відповідь Офісу Президента на інформаційний запит.

      Знайте більше: Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам

      В ОПУ не уточнили, скільки серед помилуваних було іноземців, або громадян, помилуваних в межах обмінів полоненими для передачі РФ і проросійським бойовикам.

      Що відомо про нещодавній обмін полоненими

      29 грудня 2019 року на сході України відбувся масштабний обмін полоненими між Україною і бойовиками. Процес обміну супроводжувався акціями протесту проти видачі бойовикам п'яти ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані під час Революції Гідності.

      За підсумками обміну з полону на вільну територію України повернулися 76 осіб (12 військовослужбовців і 64 цивільних), тоді як на окуповані території передали 124 утримуваних.

      Увага! Убивці полковника СБУ, 14 росіян і терористи: ЗМІ назвали імена 44 осіб, відданих на обмін

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Обмін полоненими В'язниця Беркут
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