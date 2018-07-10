Сколько людей сейчас проживает на Земле: названа впечатляющая цифра

За год население мира выросло на 83 миллиона человек. По подсчетам исследователей, в настоящее время на Земле проживает более 7,63 миллиарда человек.

Каждые 10 секунд в мире рождаются 26 детей, информируют исследователи немецкого фонда "Население Земли", передает "Интерфакс".

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Особенно заметным является прирост населения в странах Африки. Ученые объясняют это недостаточным уровнем образования и нехваткой контрацептивов.

Предполагается, что к 2050 году прирост населения на этом континенте увеличится до 2,5 миллиардов людей. Сегодня количество жителей там составляет 1,3 миллиарда.

Кроме этого, в исследовании отмечено, что в мире есть 548 городов-миллионников, при этом количество жителей в 33 из них превышает 10 миллионов человек. К 2030 году количество городов-миллионников увеличится до 703, а население 43 из них будет больше 10 миллионов жителей.

На сегодняшний день крупнейшим городом-миллионником является Токио. Там проживает 37 миллионов человек. К примеру, в Киеве живет всего 3 миллиона человек.