Скільки людей зараз проживає на Землі: названо вражаючу цифру

За рік населення світу зросло на 83 мільйони людей. За підрахунками дослідників, наразі на Землі мешкає понад 7,63 мільярди людей.

Кожні 10 секунд у світі народжуються 26 дітей, інформують дослідники німецького фонду "Населення Землі", передає "Інтерфакс".

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Особливо помітним приріст населення є у країнах Африки. Вчені пояснють це недостатнім рівнем освіти та браком контрацептивів.

Передбачається, що до 2050 року приріст населення на цьому континенті збільшиться до 2,5 мільярдів людей. Сьогодні кількість жителів там становить 1,3 мільярди.

Окрім цього, у дослідженні зазначено, що у світі є 548 міст-мільйонників, при цьому кількість жителів у 33 з них перевищує 10 мільйонів людей. До 2030 року кількість міст-мільйонників збільшиться до 703, а населення 43 із них буде більшим за 10 мільйонів жителів.

На сьогоднішній день найбільшим містом-мільйонником є Токіо. Там проживає 37 мільйонів людей. До прикладу, у Києві мешкає всього 3 мільйони осіб.