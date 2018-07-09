Мінсоцполітики оприлюднило кількість переселенців в Україні

У Міністертсві соціальної політики переконують, що, за останньою інформацією, в Україні налічується 1,5 мільйона переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційному сайті відомства.

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«Станом на 9 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 515 128 переселенців або 1 241 657 сімей з Донбасу та Криму», – зазначають представники Мінсоцполітики.

Нагадаємо, за словами першого заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуфа Куркчі, найближчим часом кількість переселенців в Україні зросте. Як підкреслив чиновник, станеться це через загострення бойових дій на Сході України.