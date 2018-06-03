Незабаром переселенців побільшає, – Куркчі

Через загострення бойових дій на сході України найближчим часом слід очікувати збільшення кількості вимушених переселенців з Донбасу в інші регіони держави.

Про це розповів перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юсуф Куркчі, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що феномен переселення і динаміка міграційних процесів по Донецькій і Луганській областях залежать від інтенсивності бойових дій.

Читайте також: З Криму після анексії виїжджає жителів більше, ніж повертається, – Куркчі

Якщо ми говоримо про загострення ситуації по лінії зіткнення, то, звичайно, найближчим часом кількість людей, які будуть виїжджати з метою забезпечити безпеку для своєї сім'ї, буде збільшуватися,

– сказав Куркчі.

Він додав, що в цих областях є дуже велика постійна міграція населення в обох напрямках.

"Тому дуже важко порахувати, скільки виїхало. Загальна цифра коливається", – сказав урядовець.

Курчі додав, що, за оцінкою структур ООН, кількість вимушених переселенців на території України становить близько 1,5 мільйони осіб.