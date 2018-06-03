Вскоре переселенцев станет больше, – Куркчи

Из-за обострения боевых действий на востоке Украины в ближайшее время следует ожидать увеличения количества вынужденных переселенцев из Донбасса в другие регионы страны.

Об этом рассказал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что феномен переселения и динамика миграционных процессов по Донецкой и Луганской областях зависят от интенсивности боевых действий.

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Если мы говорим об обострении ситуации по линии соприкосновения, то, конечно, в ближайшее время количество людей, которые будут выезжать с целью обеспечить безопасность для своей семьи, будет увеличиваться,

– сказал Куркчи.

Он добавил, что в этих областях очень большая постоянная миграция населения в обоих направлениях.

"Поэтому очень трудно посчитать, сколько выехало. Общая цифра колеблется", – сказал чиновник.

Курчи добавил, что, по оценке структур ООН, количество вынужденных переселенцев на территории Украины составляет около 1,5 миллиона человек.