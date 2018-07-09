Минсоцполитики обнародовало количество переселенцев в Украине

В Министерстве социальной политики убеждают, что, по последней информации, в Украине насчитывается более 1,5 миллиона переселенцев из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

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"Станом на 9 липня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 515 128 переселенців або 1 241 657 сімей з Донбасу та Криму", – зазначають представники Мінсоцполітики.

Напомним, по словам первого заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуфа Куркчи, в ближайшее время количество переселенцев в Украине возрастет. Как подчеркнул чиновник, произойдет это из-за обострения боевых действий на Востоке Украины.