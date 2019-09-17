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      Сколько локомотивов Укрзализныци исчерпали срок эксплуатации: впечатляющая цифра

      104 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / myvin.com.ua

      Лето 2019 года отметилось аномальным количеством скандалов в соцсетях из-за ужасных условий во время поездки в старых полуразрушенных некондиционированных вагонах Укразализныци.

      Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

      Важно! Гончарук рассказал, что ждет Укрзализныцю и другие государственные предприятия

      Она отметила, что команда расследователей программы "Центра расследований Украины" решила посмотреть на будни Укрзализныци с другой стороны – зайти в закулисье – и открыла для себя шокирующие цифры.

      Оказывается, 95% локомотивов, которые сейчас эксплуатируются, исчерпали свой срок эксплуатации. Вагоны изношены на 80%. То есть, на самом деле, "Укрзализныця" работает на пределе. И поэтому неудивительно, что едва ли не каждая поездка, если это не касается фирменных поездов, превращается в настоящий экстрим,
      – отметила Мартынюк.

      Она добавила, что железнодорожные профсоюзы давно бьют в набат – убеждают, что железная дорога функционирует благодаря неравнодушным людям. "Часто машинисты выходят на рейс на неисправных машинах, потому что альтернативы нет. И старые потрепанные вагоны не списывают – с той же с причины", – пояснила журналистка.

      Почему Укразализныце не удалось обновить вагоны в 2018 году – читайте здесь.

      Видео полного видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 4 сентября 2019

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Укрзализниця Министерство инфраструктуры Деньги Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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