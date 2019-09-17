Скільки локомотивів Укрзалізниці вичерпали термін експлуатації: приголовшлива цифра

Літо 2019 року відзначилося аномальною кількістю скандалів у соцмережах через жахливі умови під час поїздки у старих напіврозвалених некондиціонованих вагонах Укразалізниці.

Про у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла журналістка-розслідувачка Тетяна Мартинюк.

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Вона зазначила, що команда розслідувачів програми " Центру розслідувань України " вирішила подивитись на будні Укрзалізниці з іншого боку – зайти у закулісся – і відкрила для себе шокуючі цифри.

Виявляється, 95% локомотивів, які зараз експлуатуються, вичерпали свій термін експлуатації. Вагони зношені на 80%. Тобто, насправді, "Укрзалізниця" працює на межі. І тому не дивно, що ледь не кожна поїздка, якщо це не стосується фірмових поїздів, перетворюється на справжній екстрим,

– наголосила Мартинюк.

Вона додала, що залізничні профспілки давно б'ють у набат – переконують, що залізниця функціонує завдяки небайдужим людям. "Часто машиністи виходять на рейс на несправних машинах, бо альтернативи нема. І старі пошарпані вагони не списують – з тої самої с причини", – пояснила журналістка.

Чому Укразалізниці не вдалося оновити вагони у 2018 році – читайте тут.

Відео повного відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 4 вересня 2019