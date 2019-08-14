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      Сколько миллионов через коррупционные схемы заработали чиновники "Укртрансбезопасности"

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      Сколько миллионов через коррупционные схемы заработали чиновники "Укртрансбезопасности"
      Сколько миллионов через коррупционные схемы заработали чиновники "Укртрансбезопасности" / Фото из открытых источников

      "Укртрансбезопасность" давно стала известна из-за различных коррупционных схем, которые за последние годы никто не смог ликвидировать. Это ведомство взимает миллионы долларов каждый год с грузовых перевозчиков, а затем эти деньги исчезают.

      Об этом рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап в своем видеоблоге "Право на правду".

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      По его словам, автоперевозчики утверждают, что руководство государственной службы "Укртрансбезопасности" устроило многомиллионный теневой бизнес на разрешениях, которые они выдают дальнобойщикам для ввоза товара в Украину.

      Но это разрешение, которое выдает "Укртрансбезопасность" для въезда в Польшу или в другую страну, вы не сможете получить просто так. Вам скажут, что разрешения вдруг кончились, и посоветуют обратиться к фирмам, которые купили их раньше. А в этих компаниях специальные посредники при официальной государственной цене разрешения в два евро сдерут с вас 300-500 евро,
      – заявил Гнап.

      Гнап добавил, что украинские перевозчики подсчитали, что за покупку этих разрешений они ежегодно отдают теневым посредникам от пяти до десяти миллионов долларов.

      Журналист также рассказал о еще некоторых коррупционных схемах в "Укртрансбезопасности". В частности, о схеме поборов с владельцев маршруток и вымогательстве взяток.


      "Укртрансбезопасность" берет взятки с водителей маршруток

      "Выявляя многочисленные нарушения в маршрутных такси, работники "Укртрансбезопасности" не снимали их с рейсов и не запрещали эксплуатацию. А за щедрую благодарность забывали на какое-то время владельцев этих грузовых бусов. Кроме того, за последние годы, контроллеры "Укртрансбезопасности", которые колядуют на дорогах, прекрасно заменили ликвидированную и насквозь пропитанную взятками Госавтоинспекцию", – сказал Гнап.

      Он подчеркнул, что, зная обо всех этих схемах, руководителя ведомства не уволят, потому что, оказывается, у господина Ноняка есть надежный покровитель – его давний собрат – глава Верховной Рады Андрей Парубий. Ноняк был его помощником, еще когда Парубий был обычным народным депутатом.

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      Андрей Парубий и Михаил Ноняк знакомы давно

      Смотрите видео: полный выпуск видеоблога "Право на правду" с Дмитрием Гнапом за 13 августа 2019

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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