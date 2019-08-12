Взяточничество на таможнях: ГБР провело 7 обысков

Государственное бюро расследований обыскало таможни и офисы фискальной службы. Правоохранители расследуют деятельность взяточников, из-за которых в бюджет не поступило 190 миллионов гривен.

К преступной схеме были привлечены не только таможенники, но и работники Государственной фискальной службы, передает первый заместитель Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

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Работники таможни сознательно занижали налог на ввоз транспортных средств, а также подделывали документы и манипулировали информацией, которая необходима для адекватного оценивания размера пошлины. За намеренное снижение налога фигуранты дела получали определенный процент. Все это происходило при "крышевании" ГФС.

ГБР осуществляет обыски на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления. Уголовное производство касается уклонения от уплаты налогов, подделки документов, злоупотребления властью и служебного подлога, что привело к тяжелым последствиям. Виновным грозит до шести лет лишения свободы, арест или штрафы.

Ранее президент Зеленский потребовал увольнения глав областных таможен Западной Украины. Работа чиновников вызвала недовольство Зеленского, особенно в направлении борьбы с контрабандой. Таможенники заявления на увольнение не написали, поэтому глава государства обратился в Государственную фискальную службу, чтобы они приняли жесткие меры в отношении глав четырех таможен Западной Украины.