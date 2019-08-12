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      Взяточничество на таможнях: ГБР провело 7 обысков

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      ГБР провела 7 обысков на таможне
      ГБР провела 7 обысков на таможне / 5 канал

      Государственное бюро расследований обыскало таможни и офисы фискальной службы. Правоохранители расследуют деятельность взяточников, из-за которых в бюджет не поступило 190 миллионов гривен.

      К преступной схеме были привлечены не только таможенники, но и работники Государственной фискальной службы, передает первый заместитель Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

      К теме: Правительство уволило Власова с должности главы ГФС

      Работники таможни сознательно занижали налог на ввоз транспортных средств, а также подделывали документы и манипулировали информацией, которая необходима для адекватного оценивания размера пошлины. За намеренное снижение налога фигуранты дела получали определенный процент. Все это происходило при "крышевании" ГФС.

      ГБР осуществляет обыски на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления. Уголовное производство касается уклонения от уплаты налогов, подделки документов, злоупотребления властью и служебного подлога, что привело к тяжелым последствиям. Виновным грозит до шести лет лишения свободы, арест или штрафы.

      Ранее президент Зеленский потребовал увольнения глав областных таможен Западной Украины. Работа чиновников вызвала недовольство Зеленского, особенно в направлении борьбы с контрабандой. Таможенники заявления на увольнение не написали, поэтому глава государства обратился в Государственную фискальную службу, чтобы они приняли жесткие меры в отношении глав четырех таможен Западной Украины.

      читайте о других расследованиях гбр:
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      blog_ava
      Успенский пост или Спасовка: дата и традиции соблюдения
      12 августа
      1516
      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Государственное бюро расследований Пошлина Взятка Государственная фискальная служба
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