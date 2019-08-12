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      Хабарництво на митницях: ДБР провело 7 обшуків

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      ДБР провела 7 обшуків на митниці
      ДБР провела 7 обшуків на митниці / 5 канал

      Державне бюро розслідувань обшукало митниці та офіси фіскальної служби. Правоохоронці розслідують діяльність хабарників, через яких до бюджету не потрапило 190 мільйонів гривень.

      До злочинної схеми були залучені не лише митники, а й працівники Державної фіскальної служби, передає перший заступник Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. 

      До теми: Уряд звільнив Власова з посади очільника ДФС

      Працівники митниці свідомо занижували податок на ввезення транспортних засобів, а також підробляли документи й маніпулювали інформацією, яка необхідна для адекватного оцінювання розміру мита. За навмисне зниження податку фігуранти справи отримували певний відсоток. Усе це відбувалося за "кришування" ДФС.

      ДБР здійснює обшуки на митницях ДФС, митних постах та відділах митного оформлення. Кримінальне провадження стосується ухилення від сплати податків, підробки документів, зловживання владою та службового підроблення, що призвело до тяжких наслідків. Винним загрожує до шести років позбавлення волі, арешт або штрафи. 

      Раніше президент Зеленський вимагав звільнення голів обласних митниць Західної України. Робота посадовців викликала невдоволення Зеленського, особливо у напрямі боротьби з контрабандою. Митники заяви на звільнення не написали, тому глава держави звернувся до Державної фіскальної служби, щоб вони вжили жорстких заходів щодо голів чотирьох митниць Західної України. 

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      Теги: Новини України Новини політики Державне бюро розслідувань Мито Державна фіскальна служба Хабар Корупція
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