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      Директор ДБР Труба анонсував ще одну гучну справу щодо махінацій в оборонці

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      Директор ДБР Труба розкрив деякі деталі щодо двох нових справ проти високопосадовців
      Директор ДБР Труба розкрив деякі деталі щодо двох нових справ проти високопосадовців / Фото з відкритих джерел

      Голова Державного бюро розслідування Роман Труба під час засідання з питань антикорупційної політики розповів про два нових кримінальних проваджень, в яких фігурують високопосадовці. Одне з них стосується підставних закупівель моторів на танки.

      Як підкреслив Труба, цього тижня слідчі його Бюро провели кілька обшуків на бронетанкових заводах.

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      "Наразі у нас є питання щодо законності, підставності закупівлі моторів на танки. Я не хочу випереджати події, але у цьому провадженні, насправді, після проведення експертиз будуть мільйонні збитки", – повідомив директор ДБР.

      Щодо іншої справи, то вона стосується розкрадання та зловживання під час відчуженні та закупівлі державних облігацій, і до цієї схеми є причетними народні депутати (хто саме, Труба не уточнив). За попередніми даними, такі махінації призвели до десятків мільйонів доларів збитків.

      За словами Труби, дві вищезазначені справи сьогодні перебувають на початковій стадії, в розробці.

      "Я обіцяю, що найближчим часом суспільство, фахівці почують про наші результати у цих кримінальних провадженнях", – додав він.

      Заява Труби була не єдиною гучною, що пролунала під час засідання Нацради з питань антикорупційної політики. Зокрема, президент Володимир Зеленський повідомив, що упродовж 5 років діяльності попередньої влади спецекспортери у оборонній сфері перерахували на офшорні рахунки 30 мільйонів доларів.

      Раніше ж неабиякого розголосу набула корупція в "Укроборонпромі", про яку у своєму розслідуванні розповіли журналіси Bihus.Info. За їхніми даними, син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського – Ігор Гладковський – разом з Віталієм Жуковим та Андрієм Рогозою контрабандою поставляли оборонним підприємствам України російські деталі або деталі з українських військових частин.

      Поставки відбувались через фірми-прокладки за завищеними в 2-4 рази цінами. Розмір розкрадань може становити щонайменше 250 мільйонів гривень. До цих обородок також були причетними Олег Гладковський (є бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і чинний очільник "Укроборонпрому" Павло Букін, директори підприємств та інші посадовці держконцерну.

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      Теги: Міністерство оборони України Корупція Державне бюро розслідувань Роман Труба Новини України Новини політики
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