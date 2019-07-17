Зеленський ввів Баканова до важливого органу

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Національної ради з питань антикорупційної політики виконувача обов’язків голови СБУ Івана Баканова. Також гарант затвердив у складі органу голову Державної митної служби Максима Нефьодова.

Відповідний документ з’явився на сайті президента України. Указ отримав номер 523. Зауважимо, ним Зеленський частково змінив свій попередній указ від 25 червня 2019 року. Він має номер 453, а його повна назва – "Питання Національної ради з питань антикорупційної політики".

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Увести до персонального складу Національної ради з питань антикорупційної політики Баканова Івана Геннадійовича — першого заступника Голови Служби безпеки України та начальника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України. Затвердити у персональному складі Національної ради з питань антикорупційної політики Нефьодова Максима Євгеновича — голову Державної митної служби України,

– мовиться в указі.



Указ Зеленського про зміну в персональному складі Нацради з питань антикорупційної політики

Раніше Максим Нефьодов входив до складу Національної ради з питань антикорупційної політики як перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі.

Детальніше з біографією Максима Нефьодова Ви можете ознайомитися за цим посиланням, а з біографією Баканова – тут

Відповідно до указу №453, Національна рада з питань антикорупційної політики складається з голови та інших членів, що беруть участь у її роботі на громадських засадах. Головою Нацради є за посадою заступник керівника Офісу Президента, що займається питаннями антикорупційної політики. Раніше цю посаду займав Мустафа Джемілєв, а тепер відповідно – Руслан Рябошапка. Також у роботі органу можуть брати участь міжнародні спостерігачі та консультанти. Його персональний склад затверджує український президент, натомість формування складу здебільшого відбувається за згодою сторін.

Хто ще входить до складу Нацради з питань антикорупційної політики:

– Андрій Боровик – виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна";

– Михайло Буроменський – очільник делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO);

– Олексій Гончарук – заступник керівника Офісу Президента України;

– Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні;

– Лариса Денисенко – членкиня наглядової ради громадської організації "Центр громадянських свобод", співзасновниця громадської організації "Асоціація жінок-юристок України "ЮрФем";

– Ганна Дерев'янко – виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації;

– Віталій Касько – адвокат, заступник генпрокурора у 2014 - 2016 роках;

– Володимир Козленко – голова громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна", член Спілки аудиторів;

– Дмитро Котляр – незалежний експерт;

– Анастасія Красносільська – член делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO);

– Ігор Купранець – заступник голови Національної поліції та начальник Департаменту захисту економіки;

– Юрій Лавренюк – заступник міністра інфраструктури України;

– Тетяна Паламарчук – виконавчий директор громадської спілки "Спілка українських підприємців";

– Ігор Петрішак – радник голови Рахункової палати;

– Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро;

– Олександр Слобожан – виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України";

– Олена Танасевич – голова Вищого антикорупційного суду ;

– Ілля Ткачук – партнер юридичної фірми "INTEGRITES" ;

– Роман Труба – директор Державного бюро розслідувань;

– Микола Хавронюк – директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ;

– Назар Холодницький – заступник генерального прокурора та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

– Віктор Чумак – заступник голови Комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції;

– Віталій Шабунін – голова громадської організації "Центр протидії корупції";

– Альгірдас Шемета – бізнес-омбудсмен;

– Галина Янченко – голова правління громадської організації "Антикорупційний штаб".

До речі, у Зеленського хочуть, щоб міністерств залишилось якнайменше

Щодо міжнародних спостерігачів і консультантів, то у її роботі можуть брати участь такі особи:

– Девід Бернстайн – провідний спеціаліст з питань державного сектору Світового банку в Україні;

– Гарт Вілліс – член Офісу демократичного урядування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID);

– Назар Гром – спеціаліст із законодавчого процесу та антикорупційної політики ПРООН в Україні;

– Андрій Кухарук – експерт з антикорупційних питань Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD);

– Ека Ткешелашвілі – голова Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EUACI);

– Лоуренс Хелд – керівник проекту "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "Взаємодія" (SACCI);

– Стефані Холмс – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів.

Нещодавно Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради нацбезпеки та оборони. Згідно з указом президента, новими членами РНБО стали голова Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв і керівник Державної служби фінансового моніторингу Ігор Черкаський.

Наприкінці травня гарант до складу органу ввів таких осіб:

– Іван Баканов – перший заступник голови СБУ;

– Андрій Богдан – очільник тоді ще Адміністрації Президента;

– Олександр Данилюк – секретар РНБО,

– Оксана Маркарова – міністр фінансів;

– Вадим Пристайко – заступник голови тоді ще АП;

– Руслан Рябошапка – заступник голови тоді ще АП;

– Руслан Хомчак – начальник Генштабу.