Зеленський змінив склад РНБО: хто туди увійшов

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради нацбезпеки і оборони, затвердивши у складі керівника Офісу Президента Андрій Богдана та його заступників Вадима Пристайка і Руслана Рябошапку.

Про це свідчить указ Зеленського від 15 липня на сайті глави держави. Цим самим указом президент ввів до складу РНБО голову Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва та керівника Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського.

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31 травня Зеленський затвердив новий склад РНБО, вивівши з нього:

екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу Віктора Муженка, екс-главу Адміністарції Президента Ігоря Райніна, міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

Натомість тоді ж до складу РНБО увійшли:

перший заступник голови СБУ Іван Баканов,

глава тоді ще Адміністрації президента Андрій Богдан,

секретар РНБО Олександр Данилюк,

міністр фінансів Оксана Маркарова,

заступник глави АП Вадим Пристайко,

заступник глави АП Руслан Рябошапка,

начальник Генштабу Руслан Хомчак.

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Чим займається РНБО? Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.



Функції РНБО:



внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;



координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час; те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.