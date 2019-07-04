Які головні зміни відбудуться в РНБО: відповідь Данилюка

Рада національної безпеки й оборони України не готова зараз виконувати функції на потрібному рівні, тому в органі проведуть серйозні зміни. Вони стосуватимуться війни на Донбасі та роботи у сфері енергетики і секторі безпеки.

Секретар РНБО Олександр Данилюк розповів, що сам хотів потрапити на цю посаду. В інтерв'ю "Українській правді" він зауважив, що що раніше стикався з роботою органу і мав добрі стосунки з Володимиром Горбуліним, який створював РНБО.

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"Що таке РНБО? Її мандат – це шукати відповіді на ключові виклики безпекові, які стоять перед країною. У нас таких викликів дуже багато, і їх стає все більше. І зараз РНБО має цю функцію виконувати – підсилювати президента. Для цього в РНБО мають відбутися серйозні зміни", – сказав Данилюк.

За його словами, наразі орган не готовий виконувати свої функції на необхідному рівні. Тому, він, як секретар РНБО, планує чітко орієнтувати орган на ключові виклики, які зараз є.

Звичайно, з цього треба було почати – війна. І те, що зараз немає якихось активних військових дій, порівняно з 2015 роком, нічого не означає. Якщо ми аналізуємо мотивацію і модель поведінки росіян, керівництва Росії, то ми розуміємо, що це загроза, яка завжди поруч. Треба постійно бути готовими,

– наголосив Данилюк.

Окрім того, чиновник планує приділяти увагу роботі над кібербезпекою. Зокрема – відбудовувати зв'язки з Ізраїлем і США, які є ключовими гравцями у світі. За словами Данилюка, Україна "не має пасти задніх, має бути надійним партнером. Тому що це глобальна історія".

"Потім, звичайно, енергетика. Дуже багато викликів. Має бути майданчик для того, щоб ці ризики оцінити вчасно і запропонувати рішення. Не чекати, поки ця проблема матеріалізується, а зараз уже робити те, що нам дозволить уникнути проблем", – додав він.

Також РНБО планує реформувати сектор безпеки. Зміни стосуватимуться розвідки і контррозвідки.

Що треба знати про РНБО?Рада національної безпеки і оборони України – координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при президентові України. Саме глава держави вводить своїми указами в дію рішення органу.



Функціями РНБО є:



– Внесення пропозицій президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.

– Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.

– Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.