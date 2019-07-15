Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування

У 2015 році МВС розслідувала проти нафтового магната Сергія Курченка справу за незаконне ввезення нафтопродуктів. Але під час розслідування корупційної справи, встигли на ній побудувати ще одну. Де гроші Курченка і як просувається розслідування – дізнавалися журналісти програми "Центру розслідувань України".

Тоді, у 2015 році, в ході розслідування нафтопродукти арештували і перевели в статус речових доказів. А оскільки зберігати їх довго не можна – вирішили реалізувати, а гроші спрямувати до державного бюджету. Нафтопродукти і справді реалізували через ДП "Укртранснафтопродукт" за дуже цікавою схемою. В результаті – бюджет отримав копійки, а як це стало можливим у деталях рівно три роки тому розповідали журналісти програми "Наші гроші".

Читайте розслідування програми "Наші гроші": Хто нажився на рештках імперії олігарха Курченка

Команда "Центру розслідувань України" отримала нові документи – внутрішній аудит державного підприємства "Укртранснафтопродукт", який довів: оці так звані речові докази справді реалізовувалися на 30-50% дешевше від ринкової ціни компанією "Укройлпродукт".



Сергій Курченко

Журналісти програми "ЦРУ" вирішили поцікавитися в компетентних органах, як просувається це кримінальне провадження. Понад тиждень журналісти чекають відповіді від Нацполіції, відправляти яку ніхто не поспішає.

Більше про розслідування програми "Наші гроші" щодо Курченка – дивіться у відео програми.