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      Куди поділися гроші нафтового магната Курченка: нові деталі резонансного розслідування

      ЦРУ 357 Читать новость на русском

      У 2015 році МВС розслідувала проти нафтового магната Сергія Курченка справу за незаконне ввезення нафтопродуктів. Але під час розслідування корупційної справи, встигли на ній побудувати ще одну. Де гроші Курченка і як просувається розслідування – дізнавалися журналісти програми "Центру розслідувань України".

      Тоді, у 2015 році, в ході розслідування нафтопродукти арештували і перевели в статус речових доказів. А оскільки зберігати їх довго не можна – вирішили реалізувати, а гроші спрямувати до державного бюджету. Нафтопродукти і справді реалізували через ДП "Укртранснафтопродукт" за дуже цікавою схемою. В результаті – бюджет отримав копійки, а як це стало можливим у деталях рівно три роки тому розповідали журналісти програми "Наші гроші". 

      Читайте розслідування програми "Наші гроші": Хто нажився на рештках імперії олігарха Курченка

      Команда "Центру розслідувань України" отримала нові документи – внутрішній аудит державного підприємства "Укртранснафтопродукт", який довів: оці так звані речові докази справді реалізовувалися на 30-50% дешевше від ринкової ціни компанією "Укройлпродукт".

      курченко сергій
      Сергій Курченко

      Журналісти програми "ЦРУ" вирішили поцікавитися в компетентних органах, як просувається це кримінальне провадження. Понад тиждень журналісти чекають відповіді від Нацполіції, відправляти яку ніхто не поспішає. 

      Більше про розслідування програми "Наші гроші" щодо Курченка – дивіться у відео програми.

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      Теги: Новини України ЦРУ ЦРУ Розслідування Сергій Курченко Нафта Корупція
      Джерело: 24 канал
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