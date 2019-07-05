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      Одного з віце-прем'єрів викрили у розкраданні грошей

      1898 Читать новость на русском
      СБУ викрила одного з віце-прем'єрів у розкраданні грошей
      СБУ викрила одного з віце-прем'єрів у розкраданні грошей / Dw.com

      СБУ викрила механізм привласнення грошей державного та місцевих бюджетів. Схему організував один з віце-прем'єр-міністрів України, а реалізовували чиновники комунальних підприємств Вінниччини.

      Слідчі з’ясували, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення своїх довірених осіб на посади керівників комунальних підприємств. Вони ж, у свою чергу, привласнили бюджетні гроші в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Вінниччини. Злочин скоїли, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем’єр-міністру.

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      Зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт та послуг, цін на матеріали та зарплати працівників. Останні, до речі, фіктивно оформлені на підприємствах.

      Працівники СБУ провели низку обшуків в офісах комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у протиправній схемі. Ці офіси розташовані у Вінниці, Києві та Полтаві.

      Під час обшуків знайшли документи і комп’ютери з матеріалами, які підтверджують:

      • оформлення фіктивних накладних на куплені матеріали через комерційні структури,
      • завищення кількості робітників, які нібито працювали на об’єктах реконструкції у Вінниці,
      • використання техніки та працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів.

      Зараз триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до створення та реалізації протиправного механізму.

      Дізнайтеся, як насправді українці ставляться до корупції​

       

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      Теги: Новини України Вінниця Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України Гроші Корупція Розслідування СБУ
      Джерело: 24 канал
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