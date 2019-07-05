Одного з віце-прем'єрів викрили у розкраданні грошей

СБУ викрила механізм привласнення грошей державного та місцевих бюджетів. Схему організував один з віце-прем'єр-міністрів України, а реалізовували чиновники комунальних підприємств Вінниччини.

Слідчі з’ясували, що високопосадовець Кабміну лобіював призначення своїх довірених осіб на посади керівників комунальних підприємств. Вони ж, у свою чергу, привласнили бюджетні гроші в особливо великих розмірах під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Вінниччини. Злочин скоїли, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями, які також підконтрольні віце-прем’єр-міністру.

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Зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані про вартість робіт та послуг, цін на матеріали та зарплати працівників. Останні, до речі, фіктивно оформлені на підприємствах.

Працівники СБУ провели низку обшуків в офісах комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у протиправній схемі. Ці офіси розташовані у Вінниці, Києві та Полтаві.

Під час обшуків знайшли документи і комп’ютери з матеріалами, які підтверджують:

оформлення фіктивних накладних на куплені матеріали через комерційні структури,

завищення кількості робітників, які нібито працювали на об’єктах реконструкції у Вінниці,

використання техніки та працівників комунальних підприємств без укладання відповідних договорів.

Зараз триває досудове розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до створення та реалізації протиправного механізму.

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