Суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти Андрія Парубія
Шевченківський райсуд Києва зобов'язав ДБР відкрити провадження проти Андрія Парубія. Причиною для відкриття справи є можливе втручання голови Верховної Ради у виконання виборчою комісією своїх повноважень.
Таке рішення було ухвалене за скаргою громадянина про бездіяльність слідчого ДБР який не вніс провадження до ЄРДР, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення суду.
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Заявник запевняє, що ще 5 липня подав до ДБР заяву про вчинення Андрієм Парубієм кримінального злочину. Втім ДБР не зареєструвало відповідного провадження.
Шевченківський районний суд Києва розглянув скаргу і зобов'язав Державне бюро розслідувань відкрити справу.
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