Командир взводу Нацгвардії побив солдата до розриву селезінки, – ДБР

Командир взводу, контрактник однієї з військових частин Нацгвардії, сильно побив 2 солдат на Полтавщині. ДБР завершило розслідування цієї справи, чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Командир взводу був керівником польових занять на військовому полігоні, розташованому у Полтавському районі. У березня 2019 року через невдоволення діями своїх підлеглих військовослужбовців він наніс по одному удару кулаком у область грудної клітини двом солдатам.

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Після цього одному з раніше побитих солдатів командир наніс удар в ліву частину тулуба вже ногою. Ці дії спричинили солдату тілесні ушкодження у вигляді травми живота з розривом селезінки та внутрішньочеревною кровотечею, повідомили у прес-службі ДБР.

Травмований орган довелося видаляти солдату хірургічним втручанням. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, ці травми кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження.

ДБР уже скерувало до суду обвинувальний акт щодо командира взводу. Обвинувачення стосуються "застосування нестатутних засобів впливу щодо підлеглого, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду", а також "застосування насильства щодо підлеглого, що спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану".

Наразі військовослужбовцю обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини, командиру взводу загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

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