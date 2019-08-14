Скільки мільйонів на корупційних схемах заробили чиновники "Укртрансбезпеки"

"Укртрансбезпека" давно стала відома через різні корупційні схеми, які за останні роки ніхто не зміг ліквідувати. Це відомство витягає мільйони доларів щороку з вантажних перевізників, а потім ці гроші зникають.

Про це розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап у своєму відеоблозі "Право на правду".

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За його словами, автоперевізники стверджують, що керівництво державної служби "Укртрансбезхпеки" влаштувало багатомільйонний тіньовий бізнес на дозволах, які вони видають далекобійникам для ввезення товару в Україну.

Але цей дозвіл, який видає "Укртрансбезпека" для в’їзду в Польщу чи в іншу країну, ви не зможете отримати просто так. Вам скажуть, що дозволи раптом скінчилися і порадять звернутися до фірм, які купили їх раніше. А в цих компаніях спеціальні посередники при офіційній державній ціні дозволу в два євро здеруть з вас 300-500 євро,

– заявив Гнап.

Гнап додав, що українські перевізники підрахували, що за купівлю цих дозволів вони щороку віддають тіньовим посередникам від п’яти до десяти мільйонів доларів.

Журналіст також запевнив про ще деякі корупційні схеми в "Укртрансбезпеці". Зокрема, схема поборів з власників маршруток та вимагання хабарів.



"Укртрансбезпека" бере хабарі з водіїв маршруток

"Виявляючи численні порушення в маршрутних таксі, працівники "Укртрансбезпеки" не знімали їх з рейсів і не забороняли експлуатацію. А за щедру подяку забували на якийсь час власників цих вантажних бусів. Окрім того, за останні роки, контролери "Укртрансбезпеки", які колядують на дорогах, чудово замінили ліквідовану і наскрізь просякнуту хабарями Державтоінспекцію", – відповів Гнап.

Він наголосив, що, знаючи про всі ці схеми, очільника вілдомства н е звільнять, бо, виявляється, у пана Ноняка є надійний покровитель – його давній побратим – голова Верховної Ради Андрій Парубій. Ноняк був його помічником, ще коли Парубій був звичайним народним депутатом.



Андрій Парубій та Михайло Ноняк давно знайомі

Дивіться відео: повний випуск відеоблогу "Право на правду" з Дмитром Гнапом за 13 серпня 2019