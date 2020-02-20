Сколько мужчин взяли фамилию жены: статистика 2019

В 2019 году в Украине были мужчины, которые во время регистрации брака решили взять фамилию жены. В Министерстве юстиции сообщили точное количество.

В 2019 году зарегистрировано 1253 записи о браках, при заключении которых жених выбрал фамилию невесты. Об этом рассказали в УНН .

Стоит прочитать: Как построить счастливые долговременные отношения: семейная пара поделилась интересной инструкцией

Такое количество случаев составляет всего 0,5% от общего количества браков, которые заключали в Украине в 2019 году (а таких было почти 240 тысяч).



Сколько браков заключали, а сколько было разводов / Инфографика 24 канала

Заметим, что расставались пары в Украине в прошлом году почти в шесть раз реже, чем женились.