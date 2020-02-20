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      Сколько мужчин взяли фамилию жены: статистика 2019

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      Популярно ли в Украине брать фамилию жены / Иллюстративное фото (pixabay)

      В 2019 году в Украине были мужчины, которые во время регистрации брака решили взять фамилию жены. В Министерстве юстиции сообщили точное количество.

      В 2019 году зарегистрировано 1253 записи о браках, при заключении которых жених выбрал фамилию невесты. Об этом рассказали в УНН.

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      Такое количество случаев составляет всего 0,5% от общего количества браков, которые заключали в Украине в 2019 году (а таких было почти 240 тысяч). 

      браки
      Сколько браков заключали, а сколько было разводов / Инфографика 24 канала

      Заметим, что расставались пары в Украине в прошлом году почти в шесть раз реже, чем женились. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Министерство юстиции Новости семьи Статистика Новости Украины
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