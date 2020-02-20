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      Скільки чоловіків взяли прізвище дружини: статистика 2019 року

      - Читать новость на русском
      Чи популярно в Україні брати прізвище дружини / Ілюстративне фото (pixabay)

      У 2019 році в Україні були чоловіки, які під час реєстрації шлюбу вирішили взяти прізвище дружини. У Міністерстві юстиції повідомили точну кількість.

      У 2019 році зареєстровано 1253 записи про шлюб, під час укладання яких наречений обрав прізвище нареченої. Про це розповіли в УНН.

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      Така кількість випадків становить усього 0,5% від загальної кількості шлюбів, які укладали в Україні у 2019 році (а таких було майже 240 тисяч). 

      Шлюби
      Скільки шлюбів укладали, а скільки було розлучень / Інфографіка 24 каналу

      Зауважимо, що розлучалися пари в Україні торік у майже шість разів рідше, ніж одружувалися. 

      Зверніть увагу: На скільки зменшилось населення України: статистика

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Міністерство юстиції Новини сімʼї Статистика Новини України
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