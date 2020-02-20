Скільки чоловіків взяли прізвище дружини: статистика 2019 року
У 2019 році в Україні були чоловіки, які під час реєстрації шлюбу вирішили взяти прізвище дружини. У Міністерстві юстиції повідомили точну кількість.
У 2019 році зареєстровано 1253 записи про шлюб, під час укладання яких наречений обрав прізвище нареченої. Про це розповіли в УНН.
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Така кількість випадків становить усього 0,5% від загальної кількості шлюбів, які укладали в Україні у 2019 році (а таких було майже 240 тисяч).
Скільки шлюбів укладали, а скільки було розлучень / Інфографіка 24 каналу
Зауважимо, що розлучалися пари в Україні торік у майже шість разів рідше, ніж одружувалися.
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