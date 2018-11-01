Сколько наблюдателей от ОБСЕ работают в Украине: Хуг назвал количество

В целом в Украине находятся более 1200 сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Большинство из наблюдателей работают на территории Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

Об этом рассказал первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.

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Сейчас в миссии насчитывается более 750 международных наблюдателей, которые были отрекомендованы и командированы соответствующими правительствами. Также в Миссии работает более 400 местных сотрудников с Украины. Кроме того, у нас есть более 100 международных специалистов, которые также работают в Миссии. Всего количество сотрудников миссии насчитывает более 1200 человек, работающих по всей Украине,

– отметил Хуг.

Он отметил, что большинство наблюдателей работают на Востоке Украины – в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. По его словам, миссия имеет по обе стороны 15 локаций, где на постоянной основе проживают и работают наблюдатели, например, в Краматорске, Северодонецке, или с другой стороны – в Дебальцево, Горловке, Донецке, Луганске.

"Если брать ежедневный рост, то мы отправляем каждый день около 90 патрулей по обе стороны линии соприкосновения. Также наши патрули работают и в других регионах страны", – добавил Хуг.

Чем занимается миссия ОБСЕ в Украине?Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) занимается контролем за вооружениями, вопросами мира и прав человека. Ее участниками являются 57 стран, расположенных преимущественно в Европе, а также страны-бывшие члены СССР и США с Канадой. В Украине организация известна, прежде всего, своей мониторинговой миссией на Донбассе. Она начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с военными действиями на востоке. Ее основные задачи – это беспристрастно и объективно наблюдать, а также отчитываться о ситуации в Украине и способствовать диалогу между всеми сторонами конфликта. То есть миссия фактически уполномочена только фиксировать правонарушения, а не предотвращать их. Миссия состоит из невооруженных гражданских наблюдателей, а также международных работников из государств-участниц ОБСЕ. Им помогают сотрудники из Украины.