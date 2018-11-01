Скільки спостерігачів ОБСЄ працюють в Україні: Хуг назвав кількість

Загалом в Україні перебувають понад 1200 співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Більшість зі спостерігачів працюють на території Донбасу, де триває російсько-українська війна.

Про це розповів перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

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Наразі в Місії налічується більше 750 міжнародних спостерігачів, які були відрекомендовані та відряджені відповідними урядами. Також у Місії працює більше 400 місцевих співробітників з України. Крім того, у нас є більше 100 міжнародних спеціалістів, які також працюють у Місії. Загалом кількість співробітників Місії налічує більше 1200 осіб, які працюють по всій Україні,

– зазначив Хуг.

Він зауважив, що більшість спостерігачів працюють на Сході України – у Донецькій та Луганській областях, по обидва боки лінії зіткнення. За його словами, місія має по обидва боки 15 локацій, де на постійній основі проживають та працюють спостерігачі, наприклад, у Краматорську, Северодонецьку, або з іншої сторони – у Дебальцевому, Горлівці, Донецьку, Луганську.

"Якщо брати щоденне зростання, то ми відправляємо кожного дня близько 90 патрулів по обидва боки лінії зіткнення. Також наші патрулі працюють і в інших регіонах країни", – додав Хуг.

Чим займається місія ОБСЄ в Україні?Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) займається контролем за озброєннями, питаннями миру та прав людини. Її учасниками є 57 країн, розташованих переважно у Європі, а також країни-колишні члени СРСР та США з Канадою. В Україні організація відома, перш за все, своєю моніторинговою місією на Донбасі. Вона почала свою роботу 21 березня 2014 року у зв'язку із військовими діями на сході. Її основні завдання – це неупереджено та об'єктивно спостерігати, а також звітувати про ситуацію в Україні та сприяти діалогу між усіма сторонами конфлікту. Тобто місія фактично уповноважена лише фіксувати правопорушення, а не запобігати їм. Місія складається з неозброєних цивільних спостерігачів, а також міжнародних працівників з держав-учасниць ОБСЄ. Їм допомагають співробітники з України.