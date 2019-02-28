Сколько налогов на самом деле платят украинцы за то, что считают бесплатным

Украинцы совсем не знают, сколько заработанных собственными руками или мозгами денег отдают государству в виде налогов, потому что система действительно сложная.

Дмитрий Дубас, бывший доброволец, который теперь работает продюсером для иностранных каналов, рассказал 24 каналу, сколько он зарабатывает.

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Зарплата у Дмитрия немаленькая – в среднем на руки он получает 35 тысяч в месяц, так сказать, чистыми.



Дмитрий Дубас

В итоге, ежемесячно Дмитрий своей работой "зарабатывает" для государства 18 тысяч 53 гривны.

Налоги, которые платит Дмитрий

Украинцы, кроме прямых налогов, ежедневно платят в бюджет еще и косвенные.

20% налога на добавленную стоимость с каждого купленного товара или услуги, а еще пошлина и акцизы с каждой пачки сигарет, бутылки алкоголя или литра горючего. Все эти налоги являются еще одним источником наполнения бюджета.

40% налоговых поступлений формируются за счет именно этих поступлений. Налогов на потребление, то есть непрямых налогов, которые мы скапливаем в магазинах,

– отметил экономический эксперт Василий Поворозник.

Все налоги, которые отдают государству граждане, составляют 70% годового бюджета страны.

Посчитать, сколько вы платите можно с помощью налогового калькулятора, который называется "Цена государства".

Калькулятор для налогов

По данным пенсионного фонда, средняя зарплата в Украине в 2018 году составляла 7800 гривен. И даже с такой зарплатой среднестатистический украинец ежегодно платит в бюджет 70 тысяч гривен.

Среднестатистическая украинская семья, где двое работают, отдает украинскому государству налогами 4 тысяч долларов. Это то, что мы все вместе инвестируем в наличие качественных государственных услуг,

– подчеркнул председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

А за 5 лет – 20 тысяч долларов. Именно столько средняя украинская семья инвестирует и в новую власть. Эти деньги пойдут на армию, образование, медицину, полицию, суды и другие государственные институты. Которые за наши деньги будут предоставлять нам услуги, которые мы привыкли считать бесплатными.