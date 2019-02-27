Запрет ФЛП: Порошенко с Гройсманом успокоили работников IT-индустрии

Работникам IT-индустрии, которые являются физлицами-предпринимателями, не стоит бояться, что их переведут на трудовые отношения и обложат большим налогом. Правительство не принимало таких решений, а президент не видел соответствующего законопроекта.

В этом работников украинской IT-индустрии 26 февраля заверил премьер Владимир Гройсман. Они вместе с президентом Петром в офисе компании GlobalLogic обсудили с IT-шниками инициативу Минсоцполитики относительно ФЛП, сообщает ain.ua.

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Президент четко сказал во Львове (по этому законопроекту) когда ему задали этот вопрос: "Правительство не принимало, президент не видел",

– сказал Гройсман.

Он заверил, что инициатива министра социальной политики Андрея Ревы связана только с желанием обсудить эту идею: "Этот вопрос нужно упорядочить, о чем мы говорили раньше".

"Хочу, чтобы вы запомнили – вопрос по закону закрыт. Мы можем только обсуждать, и найти общее решение. И этим решением станет не дополнительное налогообложение, а то, что поможет вам расти дальше. Никто не хочет видеть, как компании падают – это противоречит национальным интересам", – заявил Гройсман.

Что предлагает законопроект Минсоцполитики относительно ФЛП?​В начале февраля Минсоцполитики представило проект закона, которым предлагали перевести работников компаний с ФЛП на трудовые отношения. Цель законопроекта - защита прав работников и противодействие применению недекларированного труда. Первыми забили тревогу IT-компании: в основном именно их работники оформлены именно как ФОПы и контрактники с договорами на оказание услуг. Благодаря этому компаниям за работников удается платить всего 5%, вместо 41,5%. В случае, если бы законопроект одобрили, IT-шники были бы вынуждены платить большие суммы налогов. Эксперты говорят, что это бы уничтожило IT-индустрию в Украине, ведь ее сотрудники просто бы уехали работать за границу.