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      Заборона ФОПів: Порошенко з Гройсманом заспокоїли працівників IT-індустрії

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      Зміни для ФОПів: Порошенко з Гройсманом заспокоїли працівників IT-індустрії
      Зміни для ФОПів: Порошенко з Гройсманом заспокоїли працівників IT-індустрії / GlobalLogic Ukraine

      Працівникам IT-індустрії, які є фізособами-підприємцями, не варто боятися, що їх переведуть на трудові відносини та обкладуть великим податком. Уряд не приймав таких рішень, а президент не бачив відповідного законопроекту.

      У цьому працівників української IT-індустрії 26 лютого запевнив прем’єр Володимир Гройсман. Вони разом з президентом Петром в офісі компанії GlobalLogic обговорили з IT-шниками ініціативу Мінсоцполітики щодо ФОПів, повідомляє ain.ua.

      Читайте також: Зміни для ФОПів: що їм хочуть заборонити і чому

      Президент чітко відповів у Львові (щодо цього законопроекту) коли йому поставили це питання: "Уряд не приймав, президент не бачив",
      – сказав Гройсман.

      Він запевнив, що ініціатива міністра соціальної політики Андрія Реви пов'язана лише з бажанням обговорити цю ідею: "Це питання потрібно впорядкувати, про що ми говорили раніше".

      "Хочу, щоб ви запам'ятали – питання по закону закрито. Ми можемо лише обговорювати, і знайти спільне рішення. І цим рішенням стане не додаткове оподаткування, а те, що допоможе вам зростати далі. Ніхто не хоче бачити, як компанії падають – це суперечить національним інтересам", – заявив Гройсман.

      Що пропонує законопроект Мінсоцполітики щодо ФОПів? На початку лютого Мінсоцполітики представило проект закону, яким пропонували перевести працівників компаній з ФОП на трудові відносини. Мета законопроекту – захист прав працівників і протидія застосуванню недекларованої праці. Першими забили на сполох IT-компанії: здебільшого саме їхні працівники оформлені саме як ФОПи та контрактники з договорами на надання послуг. Завдяки цьому компаніям за працівників вдається платити всього 5%, замість 41,5%. У разі, якщо б законопроект схвалили, IT-шники були б змушені платити великі суми податків. Експерти кажуть, що це б знищило IT-індустрію в Україні, адже її працівники просто б виїхали працювати за кордон.

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      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Бізнес Законодавство Володимир Гройсман IT-бізнес Податки Міністерство соціальної політики Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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