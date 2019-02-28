01:33
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Скільки податків насправді платять українці за те, що вважають безкоштовним

      97 Читать новость на русском

      Українці зовсім не знають, скільки зароблених власними руками чи мізками грошей віддають державі у вигляді податків, бо система дійсно складна.

      Дмитро Дубас, колишній доброволець, який тепер працює продюсером для іноземних каналів, розказав 24 Каналу, скільки він заробляє.

      Читайте також: Заборона ФОПів: Порошенко з Гройсманом заспокоїли працівників IT-індустрії

      Зарплата у Дмитра немаленька – в середньому на руки він отримує 35 тисяч в місяць, так би мовити, чистими.


      Дмитро Дубас

      У підсумку, щомісяця Дмитро своєю роботою "заробляє" для держави 18 тисяч п'ятдесят три гривні.

      податки гроші
      Податки, які платить Дмитро

      Українці, окрім прямих податків, щодня сплачують до бюджету ще й непрямі.

      20% податку на додану вартість з кожного купленого товару чи послуги, а ще мито та акцизи з кожної пачки цигарок, пляшки алкоголю чи літра пального. Усі ці податки є ще одним джерелом наповнення бюджету.

      40 % податкових надходжень формуються за рахунок саме цих надходжень. Податків на споживання – тобто не прямих податків, які ми скупчуємо в магазинах,
      – зазначив економічний експерт Василь Поворозник.

      Разом усі податки, які віддають державі громадяни складають 70% річного бюджету країни.

      Порахувати, скільки ви сплачуєте можна за допомогою податкового калькулятора, який називається "Ціна держави".

      податки ціна держави
      Калькулятор для податків

      За даними пенсійного фонду середня зарплата в Україні у 2018 році становила 7800 гривень. І навіть з такою зарплатою середньостатистичний українець щорічно сплачує до бюджету 70 тисяч гривень.

      Середньостатистична українська родина, де двоє працюють, віддає українській державі податками 4 тисяч доларів. Це те, що ми усі разом інвестуємо в наявність якісних державних послуг,
      – наголосив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      А за 5 років 20 тисяч доларів середня українська родина інвестує і в нову владу. Ці гроші підуть на армію, освіту, медицину, поліцію, суди та інші державні інститути. Які за наші гроші будуть надавати нам послуги, які ми звикли вважати безкоштовними.

      blog_ava
      На це можна дивитися вічно: Порошенко зірвав шапку з дівчини у Запоріжжі – курйозне відео
      27 лютого
      4899
      Теги: Новини України Податки Державна податкова служба Податковий кодекс Гроші Зарплата Мінімальна зарплата
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану
      27 лютого , 22:36 Головні новини 27 лютого: Україна не їде на Євробачення та раптовий удар Індії по Пакистану
      2254
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 лютого , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 979
      Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
      27 лютого , 18:25 Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
      10945
      Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      27 лютого , 21:33 Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      Світлана Попова 1404
      Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      27 лютого , 20:31 Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      905
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук