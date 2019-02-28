Скільки податків насправді платять українці за те, що вважають безкоштовним

Українці зовсім не знають, скільки зароблених власними руками чи мізками грошей віддають державі у вигляді податків, бо система дійсно складна.

Дмитро Дубас, колишній доброволець, який тепер працює продюсером для іноземних каналів, розказав 24 Каналу, скільки він заробляє.

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Зарплата у Дмитра немаленька – в середньому на руки він отримує 35 тисяч в місяць, так би мовити, чистими.



Дмитро Дубас

У підсумку, щомісяця Дмитро своєю роботою "заробляє" для держави 18 тисяч п'ятдесят три гривні.



Податки, які платить Дмитро

Українці, окрім прямих податків, щодня сплачують до бюджету ще й непрямі.

20% податку на додану вартість з кожного купленого товару чи послуги, а ще мито та акцизи з кожної пачки цигарок, пляшки алкоголю чи літра пального. Усі ці податки є ще одним джерелом наповнення бюджету.

40 % податкових надходжень формуються за рахунок саме цих надходжень. Податків на споживання – тобто не прямих податків, які ми скупчуємо в магазинах,

– зазначив економічний експерт Василь Поворозник.

Разом усі податки, які віддають державі громадяни складають 70% річного бюджету країни.

Порахувати, скільки ви сплачуєте можна за допомогою податкового калькулятора, який називається "Ціна держави".



Калькулятор для податків

За даними пенсійного фонду середня зарплата в Україні у 2018 році становила 7800 гривень. І навіть з такою зарплатою середньостатистичний українець щорічно сплачує до бюджету 70 тисяч гривень.

Середньостатистична українська родина, де двоє працюють, віддає українській державі податками 4 тисяч доларів. Це те, що ми усі разом інвестуємо в наявність якісних державних послуг,

– наголосив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

А за 5 років 20 тисяч доларів середня українська родина інвестує і в нову владу. Ці гроші підуть на армію, освіту, медицину, поліцію, суди та інші державні інститути. Які за наші гроші будуть надавати нам послуги, які ми звикли вважати безкоштовними.