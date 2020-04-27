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      КОРОНАВИРУС COVID-19 ЗАДЕРЖАНИЕ ВЛАДИМИРА СЛОНЧАКА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КИМ ЧЕН ЫН
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      Сколько нарушений зарегистрировано за все время карантина в Украине: интересные данные

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      Порушення в час карантину
      Порушення в час карантину / Getty Images

      Общенациональный карантин был продлен до 11 мая. А это значит, что всем запрещено находиться в общественных местах без защитной маски, выходить на улицу больше чем вдвоем, гулять в парках, скверах, а также посещать спортивные площадки и выходить на улицу без документов. На сегодня уже составлено 9 477 протоколов за нарушение карантина.

      Про кількість відкритих кримінальних справ за час карантину та як минули поминальні дні – в коментарі 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

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      ► Загальна кількість порушень

      За словами Шкіряка, на сьогодні складено 9 477 протоколів, з них за порушення режиму самоізоляції – 1 519. Також порушено 90 кримінальних проваджень.

      Радник міністра наголосив, що нехтування правилами дотриманнями карантину та рекомендаціями лікарів – це передовсім безвідповідальність українських громадян.

      ► Як минули поминальні дні

      "Хочу подякувати українцям, які поставилися з розумінням до обмежень у поминальні дні. Можу сказати, що 26 квітня грубих правопорушень на кладовищах не було помічено", – повідомив Шкіряк.

      Загалом за 26 квітня:

      • надійшли 582 повідомлення про імовірні порушення карантинних заходів,
      • було складено 12 протоколів,
      • порушено 2 кримінальні прави.

      "Але якщо говорити саме про поминальні заходи, то було всього 50 повідомлень і складено 2 протоколи у Запорізькій області. Враховуючи, що в Україні 15,5 тисяч цвинтарів, то динаміка достатньо позитивна", – наголосив радник міністра.

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      Чому потрібно дотримуватися самоізоляції / Інфографіка 24 каналу

      ► Про забезпечення захисними засобами правоохоронців

      Шкіряк зазначив, що у поминальні дні понад 22,5 тисячі правоохоронців – з Нацполіції та Нацгвардії – несли службу та слідкували за порядком.

      "Всі підрозділи МВС – зокрема співробітники Нацполіції, бійці Нацгвардії – мають усі необхідні захисні засоби в достатній кількості: санітайзери, маски, рукавички", – додав радник.

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      ► Про судову колізію

      "Коли на нас починають "нападати" – особливо щодо того, що ми активно намагаємося всіх штрафувати – це відверта маніпуляція, оскільки не Нацполіція визначає розмір штрафів, не МВС є ініціатором карантинних заходів, де відповідальність МОЗ та головного санітарного лікаря. І це є постанова Кабміну. А Нацполіція та МВС – це наглядовий орган", – пояснив Шкіряк.

      Він додав, що Нацполіція передовсім зацікавлена в профілактичній роботі на упередження та недопущення правопорушень. "Однак часто – це неадекватна реакція громадян, а подекуди – і злочинна, на мій погляд. Тоді вже Нацполіція та Нацгвардія діє в межах повноважень, наданих їй Конституцією та законами, виконує постанову уряду та інші щодо карантинних заходів", – наголосив радник міністра.

      Шкіряк зазначив, що погоджується – є певна колізія. "Ми про це говоримо неодноразово. З одного боку є Конституція України, яка дає право вільного пересування, з іншого боку є постанова уряду, яку також потрібно виконувати", – сказав радник та підкреслив, що "безвідповідальні громадяни" часто цією колізією користуються.

      Дивіться відеокоментар радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка про порушення на карантині:

       

      Автор: Алексей Печий, Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Нацгвардія Коронавирус в Украине Министерство внутренних дел Зорян Шкиряк Полиция
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