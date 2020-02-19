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      Сколько нелегалов не пустили в Украину за год: статистика

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      Пограничники не пустили в Украину 10 тысяч нелегалов / dpsu.gov.ua

      В прошлом году пограничная служба обнаружила на 10% больше нелегалов, которые пытались незаконно пересечь границу, чем в 2018 году.

      Согласно данным Государственной пограничной службы, в 2019 году в Украину не пустили 10 тысяч потенциальных нелегальных мигрантов.

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      Количество нелегальных мигрантов, которых не пустили в Украину, значительно возросло:

      • в 2018 году – 4660 иностранцев;
      • в 2019 году – 10 тысяч.

      Из них в 2019 году в Украину не пустили 3,7 тысячи граждан России. Среди нелегальных мигрантов также лица с паспортами Турции, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

      Зафиксировано уменьшение въездов в Украину со стороны россиян, по сравнению с 2018 годом – на 7% и белорусов на 13%. Также показатель упал относительно въезда граждан Венгрии (10%), Словакии (14%), Казахстана, Нидерландов (9%), Испании (13%) и Бангладеш (21%).

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Иммигранты Госпогранслужба
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