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      Скільки нелегалів не пустили в Україну за рік: статистика

      -
      Прикордонники не пустили в Україну 10 тисяч нелегалів / dpsu.gov.ua

      У минулому році прикордонна служба виявила на 10% більше нелегалів, які намагались незаконно перетнути кордон, ніж у 2018 році.

      За даними Державної прикордонної служби, у 2019 році в Україну не пустили 10 тисяч потенційних нелегальних мігрантів.

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      Кількість нелегальних мігрантів, яких не пустили в Україну значно зросла:

      • у 2018 році – 4660 іноземців;
      • у 2019 році – 10 тисяч.

      З них у 2019 році в Україну не впустили 3,7 тисячі громадян Росії. Серед нелегальних мігрантів також особи з паспортами Туреччини, Узбекистану, Азербайджану та Таджикистану.

      Зафіксовано зменшення в'їздів в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7% та білорусів на 13%. Також показник впав стосовно в’їзду громадян Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладешу (21%).

      Треба в цьому питанні ставити крапку, – Данілов про Зеленського і завершення війни
      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Іммігранти Держприкордонслужба
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