Скільки нелегалів не пустили в Україну за рік: статистика

У минулому році прикордонна служба виявила на 10% більше нелегалів, які намагались незаконно перетнути кордон, ніж у 2018 році.

За даними Державної прикордонної служби, у 2019 році в Україну не пустили 10 тисяч потенційних нелегальних мігрантів.

Читайте також: Любитель совка з Молдови продовжує тероризувати українських прикордонників: деталі і відео

Кількість нелегальних мігрантів, яких не пустили в Україну значно зросла:

у 2018 році – 4660 іноземців;

у 2019 році – 10 тисяч.

З них у 2019 році в Україну не впустили 3,7 тисячі громадян Росії. Серед нелегальних мігрантів також особи з паспортами Туреччини, Узбекистану, Азербайджану та Таджикистану.

Зафіксовано зменшення в'їздів в Україну з боку росіян, у порівнянні з 2018 роком – на 7% та білорусів на 13%. Також показник впав стосовно в’їзду громадян Угорщини (10%), Словаччини (14%), Казахстану, Нідерландів (9 %), Іспанії (13%) та Бангладешу (21%).