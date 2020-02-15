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      Любитель совка з Молдови продовжує тероризувати українських прикордонників: деталі і відео

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      Українські прикордонники вкотре затримали "радянського громадянина" з Молдови / dpsu.gov.ua

      Українські прикордонники на кордоні з Молдовою затримали громадянина сусідньої держави, який запевняв, що є "громадянином СРСР". Охоронців українського рубежу він звинуватив у "державній зраді" та закликав перейти на бік Радянського Союзу. Цікаво, що він вже не вперше потрапив у курйозну ситуацію на українському кордоні.

      Прикордонникам навіть вдалося вгамовувати провокатора, повідомляє Державна прикордонна служба України.

      Раніше: Українські прикордонники затримали любителя совка на "радянських бляхах": фото

      Інцидент трапився на пункті пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Прибувши в україну з Молдови, він почав агресивно себе поводити, вести антиукраїнську риторику та пропагувати тоталітарний комуністичний режим.

      Він заявив, що українські прикордонники здійснили "державну зраду". Втім за неіснуючим "радянським законодавством". Згодом він закликав прикордонників перейти на бік держави, якої не існує майже 30 років, та нецензурно лаявся.

      Як підсумок, порушника затримали через злісну непокору охоронцям кордону та порушення режиму на пункті пропуску. Щодо нього склали 2 адміністративні протоколи. Тепер йому загрожують штраф до 5 тисяч 100 гривень та до 300 гривень або ж адмінарешт до 15 діб.

      "Радянський" провокатор на українському кордоні: дивіться відео

      Як молдовський "любитель совка" вже відзначався раніше

      На цьому ж пункті пропуску молдовського "громадянина СРСР" вже затримували 2 січня. Тоді він намагався перетнути кордон на автомобілі з "радянськими бляхами" та повністю обклеяному радянською символікою.

      Авто у нього того разу конфіскували, а ще передали інформацію про провокатора поліції. За скоєне минулого разу порушення йому загрожує до 3 років за ґратами.

      Автомобіль на "радянських бляхах": дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Курйозні новини Молдова СРСР
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