Любитель совка из Молдовы продолжает терроризировать украинских пограничников: детали и видео

Украинские пограничники на границе с Молдовой задержали гражданина соседнего государства, который уверял, что является "гражданином СССР". Охранников украинского рубежа он обвинил в "государственной измене" и призывал перейти на сторону Советского Союза. Интересно, что он уже не впервые попал в курьезную ситуацию на украинской границе.

Пограничникам даже удалось унять провокатора, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ранее: Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах": фото

Инцидент произошел на пункте пропуска "Кучурган" в Одесской области. Прибыв в Украину из Молдовы, он начал агрессивно себя вести, вести антиукраинскую риторику и пропагандировать тоталитарный коммунистический режим.

Он заявил, что украинские пограничники осуществили "государственную измену". Впрочем по несуществующему "советскому законодательству". Впоследствии он призвал пограничников перейти на сторону государства, которого не существует почти 30 лет, и нецензурно ругался.

Как итог, нарушителя задержали за злостное неповиновение стражам границы и нарушение режима в пункте пропуска. В отношении него составили 2 административных протокола. Теперь ему грозит штраф до 5 тысяч 100 гривен и до 300 гривен или админарест до 15 суток.

"Советский" провокатор на украинской границе: смотрите видео

Как молдавский "любитель совка" уже отмечался ранее

На этом же пункте пропуска молдавского "гражданина СССР" уже задерживали 2 января. Тогда он пытался пересечь границу на автомобиле с "советскими бляхами" и полностью обклеенной советской символикой.

Авто у него в тот раз конфисковали, а еще передали информацию про провокатора полиции. За содеянное в прошлый раз нарушение ему грозит до 3 лет за решеткой.

Автомобиль на "советских бляхах": смотрите фото