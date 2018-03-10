Сколько охотились на Рубана – в МВД рассказали детали

Спецоперация по разоблачению председателя организации "Офицерский корпус", бывшего переговорщика по обмену пленными Владимира Рубана длилась 9-10 месяцев.

Об этом сообщил директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в эфире "112 Украина".

"Это реально хорошая многомесячная (девять или даже десять месяцев длилась эта спецоперация) оперативная разработка этого человека и нескольких других лиц Службой безопасности во взаимодействии с военными. Я думаю, что то, что мы увидели, это убедительно, и результат уже весьма достойный", — рассказал Шевченко.

Он также отметил, что считает объявление подозрения Рубану более чем обоснованным.

А вот операцию по задержанию Рубана Шевченко назвал "не случайной", и дело, по его мнению, имеет судебную перспективу.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.