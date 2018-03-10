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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки часу полювали на Рубана – в МВС розповіли деталі

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Володимир Рубан
Володимир Рубан / Фото з відкритих джерел

Спецоперація щодо викриття голови організації "Офіцерський корпус", колишнього переговорника з обміну полоненими Володимира Рубана тривала 9-10 місяців.

Про це повідомив директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко в ефірі "112 Україна".

"Це реально хороша кількамісячна (дев'ять чи навіть десять місяців тривала ця спецоперація) оперативна розробка цієї людини та кількох інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, це переконливо, і результат вже досить гідний", – розповів Шевченко.

Він також наголосив, що вважає оголошення підозри Рубану більш ніж обґрунтованим.

А от операцію із затримання Рубана Шевченко назвав "не випадковою", і справа, на його думку, має судову перспективу.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.

Теги: Новини України Володимир Рубан Міністерство внутрішніх справ
Джерело: 24 Канал
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