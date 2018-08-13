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Сколько партия Тимошенко потратила на "Новый курс": известны суммы

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Сколько партия Тимошенко потратила на "Новый курс"
Сколько партия Тимошенко потратила на "Новый курс" / Ua.news.liga.net

В течение апреля-июня 2018 политическая партия "Батькивщина" потратила 32 миллиона гривен, из которых 22 миллиона ушло на презентацию "Нового курса" – размещение билбордов и рекламы на телевидении и радио.

Об этом сообщает "Честно" со ссылкой на финансовый отчет "Батькивщины", размещенный на официальном сайте партии.

В "Честно" отметили, что в 2018 году "Батькивщина" существенно нарастила активность, которая прежде всего связана с организацией презентации "Нового курса Украины" и с ее информационным сопровождением.

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Акцент в деятельности "Батькивщины" и в расходах партии направлен на лицо Юлии Тимошенко. Это свидетельствует о заблаговременном старте президентской избирательной кампании задолго до ее официального объявления.

Так, во время презентации "Нового курса" обслуживание мероприятия и аренда помещения обошлись "Батькивщине" в 1,25 миллиона гривен. Более 700 тысяч гривен партия потратила на аренду выставочного комплекса "Экспо Плаза", 175 тысяч – на кейтеринг (питание), и еще 350 тысяч – на организацию мероприятия, звуковое оборудование, видеотрансляцию и тому подобное.

Тимошенко
Презентация "Нового курса Украины"

Почти 4 миллиона "Батькивщина" потратила на печать и размещение наружной рекламы. Скорее всего, говорится о размещении билбордов и ситилайтов с анонсом презентации "Нового курса", который состоялся 15 июня.

Тимошенко реклама
Реклама Тимошенко

Однако самыми большими затратами "Батькивщины" стала реклама на телевидении и радио – 17,4 миллиона гривен. Такую сумму перечислила партия медиаорганизациям накануне презентации "Нового курса" и в течение 2 недель после нее.

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Большую часть этой суммы "Батькивщина" перечислила компании "Старлайт бренд контент" (11,5 миллиона гривен) и "Глобал медиа групп" (5,7 миллиона гривен).

Всего на рекламу во 2 квартале в "Батькивщине" потратили более 21 миллиона гривен, в частности, телеканал "Интер" получил в апреле от партии 1,1 миллиона гривен.

В "Честно" предположили, что продвижение "Нового курса" обошлось партии еще дороже, поскольку отчет охватывает период с апреля по июнь 2018 года, а в июле по всей Украине появилась новая волна наружной рекламы от Тимошенко.

Реклама Тимошенко
Реклама Тимошенко

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Юлия Тимошенко Реклама ВО Батьківщина
Источник: 24 канал
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