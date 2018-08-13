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Скільки партія Тимошенко витратила на "Новий курс": відомі суми

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Скільки партія Тимошенко витратила на "Новий курс"
Скільки партія Тимошенко витратила на "Новий курс" / Ua.news.liga.net

Протягом квітня-червня 2018 року політична партія "Батьківщина" витратила 32 мільйони гривень, з яких 22 мільйони пішло на презентацію "Нового курсу" – розміщення білбордів та реклами на телебаченні й радіо.

Про це повідомляє "Чесно" з посиланням на фінансовий звіт "Батьківщини", розміщений на офіційному сайті партії.

У "Чесно" зазначили, що у 2018 році "Батьківщина" суттєво наростила активність, яка насамперед пов’язана із організацією презентації "Нового курсу України" та з її інформаційним супроводом.

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Акцент у діяльності "Батьківщини" та у витратах партії спрямований на особу Юлії Тимошенко. Це свідчить про завчасний старт президентської виборчої кампанії задовго до її офіційного оголошення.

Так, під час презентації "Нового курсу" обслуговування заходу та оренда приміщенн обійшлися "Батьківщині" у 1,25 мільйона гривень. Більше 700 тисяч гривень партія витратила на оренду виставкового комплексу "Експо Плаза", 175 тисяч – на кейтерінг (харчування), та ще 350 тисяч – на організацію заходу, звукове обладнання, відеотрансляцію тощо.

Тимошенко
Презентація "Нового курсу України"

Майже 4 мільйони "Батьківщина" витратила на друк та розміщення зовнішньої реклами. Найімовірніше, мовиться про розміщення білбордів та сітілайтів із анонсом презентації "Нового курсу", який відбувся 15 червня.

Тимошенко реклама
Реклама Тимошенко

Проте найбільшими витратами "Батьківщини" стала реклама на телебаченні та радіо – 17,4 мільйона гривень. Таку суму перерахувала партія медіаорганізаціям напередодні презентації "Нового курсу" та протягом наступних 2 тижнів після неї.

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Більшу частину цієї суми "Батьківщина" перерахувала компанії "Старлайт бренд контент" (11,5 мільйона гривень) та "Глобал медіа груп" (5,7 мільйона гривень).

Загалом на рекламу в 2 кварталі в "Батьківщині" витратили більше 21 мільйона гривень, зокрема, телеканал "Інтер" отримав у квітні від партії 1,1 мільйона гривень.

У "Чесно" припустили, що промоція "Нового курсу" обійшлася партії ще дорожче, оскільки звіт охоплює період з квітня по червень 2018 року, а в липні по всій Україні з’явилася нова хвиля зовнішньої реклами від Тимошенко.

Реклама Тимошенко
Реклама Тимошенко

Теги: Новини України Новини політики Гроші Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Реклама
Джерело: 24 канал
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