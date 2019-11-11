Сколько пьяных водителей ежедневно останавливают в Киеве: невероятная цифра

За прошедшие выходные столичные патрульные выявили 85 нетрезвых водителей, а за всю минувшую неделю на дорогах Киева остановили 257 таких водителей. Кроме тревожной статистики, впечатляют также показатели драгера: с такими показателями людям не только за руль нельзя, но и ходить трудно.

Соответствующую статистику на своем телеграмм-канале опубликовала патрульная полиция Киева. Там добавляют: на киевских дорогах с начала года остановили более 1000 нетрезвых водителей.

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Эти цифры просто поражают. В среднем за день в столице патрульные обнаруживают 33 нетрезвых водителей,

– говорится в сообщении.

Часто у нарушителей фиксируют сильное состояние алкогольного опьянения. В полиции напоминают: максимально допустимый уровень алкоголя для управления транспортным средством составляет 0,2 промилле.

"С показателями алкоголя, которые часто фиксируют патрульные, человеку трудно ходить, не то что управлять транспортным средством. Последствия, к которым приводит управление в таком состоянии, всем известны – разбитые машины и травмированные люди. Нередко когда такая езда приводит и к гибели одного из участников ДТП", – добавляют правоохранители.

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