Сколько платят членам НАЗК за спасенных коррупционеров: шокирующие цифры

Целью деятельности НАЗК является проверка честности декларантов, которые всю жизнь просиживали штаны на государственной должности и получали не большую зарплату, но жили как наркобароны. Для того, чтобы члены органа честно расследовали коррупционеров – государство платило им щедрую зарплату.

Для того, чтобы работники НАЗК честно расследовали коррупционеров, им щедрой рукой выдали крутую зарплату. Честные борцы с коррупцией сразу начали метать бюджетными деньгами.

Как депутаты пытаются уничтожить уголовную ответственность за незаконное обогащение – читайте в материале 24 канала.

Первая глава НАЗК Натальи Корчак в январе 2017 года получила зарплату в размере 35 тысяч гривен. Однако женщина решила дорисовала себе премий и надбавок на 80 тысяч гривен, мол, за переработку и интенсивность.

Экс-глава НАЗК Наталья Корчак

Известно, что за 2017 год НАЗК из полтора миллиона деклараций проверило лишь 91. А о наиболее одиозных коррупционерах был приказ от председателя НАЗК давать положительные отзывы. Из-за этого разгорелся скандал, а потому сменился глава антикоррупционного органа.

В декабре 2018 года уже новый глава НАЗК Александр Мангул тоже нарисовал премиальных 102 тысяч гривен. А его заместитель Станислав Патюк получил более 173 тысячи гривен за декабрь. Мужчина дорисовал себе еще 86 тысяч гривен на улучшение социально-бытовых условий.

Действующий глава НАЗК Александр Мангул

Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк

Экс-глава НАЗК Наталья Корчак нигде не пропала, а под елку в 2018 году получила более 182 тысячи гривен зарплаты. Что интересно, в конце этого же года Петр Порошенко наградил женщину званием "Заслуженный юрист Украины".

За спасенных коррупционеров члены НАЗК получают награды в виде зарплаты с премиальными по 7 тысяч долларов в месяц. Вот только платят эти деньги не те, кого прикрывает НАЗК, а украинцы.

Смотрите видео об обогащении членов НАЗК: