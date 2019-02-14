15:54
14 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Талибы заполонили Москву. Как Путин Казань брал
      Вєсті Кремля
      21:14, 13 февраля
      Вести.UA: Как Бандера заставил Киву отдать последнее. За Медведчука переживают в ООН
      Вєсті.UA
      20:02, 13 февраля
      Как "волонтеры" благоденствуют благодаря благотворительности: расследование
      ЦРУ
      09:00, 13 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Советские мифы, часть 2
      Згадати все
      21:41, 13 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Сколько платят членам НАЗК за спасенных коррупционеров: шокирующие цифры

      103 Читати новину українською
      Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів
      Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів / Колаж 24 каналу

      Целью деятельности НАЗК является проверка честности декларантов, которые всю жизнь просиживали штаны на государственной должности и получали не большую зарплату, но жили как наркобароны. Для того, чтобы члены органа честно расследовали коррупционеров – государство платило им щедрую зарплату.

      Для того, чтобы работники НАЗК честно расследовали коррупционеров, им щедрой рукой выдали крутую зарплату. Честные борцы с коррупцией сразу начали метать бюджетными деньгами.

      Как депутаты пытаются уничтожить уголовную ответственность за незаконное обогащение – читайте в материале 24 канала.

      Первая глава НАЗК Натальи Корчак в январе 2017 года получила зарплату в размере 35 тысяч гривен. Однако женщина решила дорисовала себе премий и надбавок на 80 тысяч гривен, мол, за переработку и интенсивность.

      корчак

      Экс-глава НАЗК Наталья Корчак

      Известно, что за 2017 год НАЗК из полтора миллиона деклараций проверило лишь 91. А о наиболее одиозных коррупционерах был приказ от председателя НАЗК давать положительные отзывы. Из-за этого разгорелся скандал, а потому сменился глава антикоррупционного органа.

      В декабре 2018 года уже новый глава НАЗК Александр Мангул тоже нарисовал премиальных 102 тысяч гривен. А его заместитель Станислав Патюк получил более 173 тысячи гривен за декабрь. Мужчина дорисовал себе еще 86 тысяч гривен на улучшение социально-бытовых условий.

      мангулДействующий глава НАЗК Александр Мангул

      патюк

      Заместитель председателя НАПК Станислав Патюк

      Экс-глава НАЗК Наталья Корчак нигде не пропала, а под елку в 2018 году получила более 182 тысячи гривен зарплаты. Что интересно, в конце этого же года Петр Порошенко наградил женщину званием "Заслуженный юрист Украины".

      За спасенных коррупционеров члены НАЗК получают награды в виде зарплаты с премиальными по 7 тысяч долларов в месяц. Вот только платят эти деньги не те, кого прикрывает НАЗК, а украинцы.

      Смотрите видео об обогащении членов НАЗК:

       

      blog_ava
      Законопроект о новых санкциях США против России: появилась реакция Кремля
      сегодня
      775
      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги НАПК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      сегодня , 15:01 "Мінські угоди" нав'язані Україні силою, не є дійсними
      Дмитро Снєгирьов 576
      Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      сегодня , 14:54 Сколько приходов УПЦ Московского патриархата в каждой области Украины (инфографика)
      887
      От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      сегодня , 14:00 От обычной жизни до невиданных высот: топ-5 украинских моделей, которые покорили мир
      Юлія Турелик 207
      Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      сегодня , 13:54 Биография Ульяны Супрун: топ-факты о реформаторе и разрушительнице мифов
      19262
      Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      сегодня , 12:36 Россия готова воевать с ИГИЛ в обмен на Крым и Донбасс
      Павло Казарін 782
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      В ОБСЕ утверждают, что перемирие в целом соблюдалось
       16 февраля 2015 , 22:25 2
      Прогноз погоды на 31 мая: несмотря на жару в Украине пройдут дожди и грозы
       31 мая 2017 , 06:30
      Защитник Динамо может продолжить карьеру в Германии
       26 июля 2018 , 11:21
      "Putin khuilo! La, la, la". Английские СМИ – о легкой победе Арсенала над Ворсклой и странных решениях вокруг матча
       30 ноября 2018 , 12:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук