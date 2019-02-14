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      Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів: шокуючі цифри

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      Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів
      Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів / Колаж 24 каналу

      Метою діяльності НАЗК є перевірка чесності декларантів, які все життя просиджували штани на державній посаді та отримували не велику зарплату, але жили як наркобарони. Для того, аби члени органу чесно розслідували корупціонерів – держава платила їм щедру зарплату.

      Для того, аби працівники НАЗК чесно розслідували корупціонерів, їм щедрою рукою видали круту зарплату. Чесні борці з корупцією одразу почали запихатися бюджетними грошима.

      Як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Перша голова НАЗК Наталії Корчак у січні 2017 року отримала зарплату у розмірі 35 тисяч гривень. Однак жінка вирішила домалювала собі премій і надбавок на 80 тисяч гривень, мовляв, за перепрацювання й інтенсивність.

      корчак
      Екс-голова НАЗК Наталія Корчак

      Відомо, що за 2017 рік НАЗК з півтора мільйона декларацій перевірило лише 91 штуку. А про найбільш одіозних корупціонерів був наказ від голови НАЗК давати позитивні відгуки. Через це розгорівся скандал, а тому змінився голова антикорупційного органу. 

      У грудні 2018 року вже новий голова НАЗК Олександр Мангул теж намалював преміальних 102 тисяч гривень. А його заступник Станіслав Патюк отримав понад 173 тисячі гривень за грудень. Чоловік домалював собі ще 86 тисяч гривень на покращення соціально-побутових умов.

      мангул
      Чинний голова НАЗК Олександр Мангул

      патюк
      Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк

      Екс-голова НАЗК Наталія Корчак ніде не пропала, а під ялинку у 2018 році отримала понад 182 тисячі гривень зарплати. Що цікаво, у наприкінці цього ж року Петро Порошенко нагородив жінку званням "Заслужений юрист України".

      За врятованих корупціонерів члени НАЗК отримують нагороди у вигляді зарплати з преміальними по 7 тисяч доларів на місяць. От тільки платять ці гроші не ті, кого прикриває НАЗК, а українці. 

      Дивіться відео про збагачення членів НАЗК:

       

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      Теги: Новини України Корупція Гроші НАЗК
      Джерело: 24 канал
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