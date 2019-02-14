Скільки платять членам НАЗК за врятованих корупціонерів: шокуючі цифри

Метою діяльності НАЗК є перевірка чесності декларантів, які все життя просиджували штани на державній посаді та отримували не велику зарплату, але жили як наркобарони. Для того, аби члени органу чесно розслідували корупціонерів – держава платила їм щедру зарплату.

Для того, аби працівники НАЗК чесно розслідували корупціонерів, їм щедрою рукою видали круту зарплату. Чесні борці з корупцією одразу почали запихатися бюджетними грошима.

Як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення – читайте у матеріалі 24 каналу.

Перша голова НАЗК Наталії Корчак у січні 2017 року отримала зарплату у розмірі 35 тисяч гривень. Однак жінка вирішила домалювала собі премій і надбавок на 80 тисяч гривень, мовляв, за перепрацювання й інтенсивність.



Екс-голова НАЗК Наталія Корчак

Відомо, що за 2017 рік НАЗК з півтора мільйона декларацій перевірило лише 91 штуку. А про найбільш одіозних корупціонерів був наказ від голови НАЗК давати позитивні відгуки. Через це розгорівся скандал, а тому змінився голова антикорупційного органу.

У грудні 2018 року вже новий голова НАЗК Олександр Мангул теж намалював преміальних 102 тисяч гривень. А його заступник Станіслав Патюк отримав понад 173 тисячі гривень за грудень. Чоловік домалював собі ще 86 тисяч гривень на покращення соціально-побутових умов.



Чинний голова НАЗК Олександр Мангул



Заступник голови НАЗК Станіслав Патюк

Екс-голова НАЗК Наталія Корчак ніде не пропала, а під ялинку у 2018 році отримала понад 182 тисячі гривень зарплати. Що цікаво, у наприкінці цього ж року Петро Порошенко нагородив жінку званням "Заслужений юрист України".

За врятованих корупціонерів члени НАЗК отримують нагороди у вигляді зарплати з преміальними по 7 тисяч доларів на місяць. От тільки платять ці гроші не ті, кого прикриває НАЗК, а українці.

Дивіться відео про збагачення членів НАЗК: