Сколько получил бюджет от растаможки первых "евроблях" по новым правилам
За три дня действия новых правил растаможки авто на еврономерах украинский бюджет пополнился на 890 тысяч гривен.
Такие данные обнародовала Государственная фискальная служба.
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"Всего с начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств. В бюджет перечислено 890 тысяч гривен, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен", – отметили в сообщении.
Добровольный взнос, который уплачивают за нарушение сроков пребывания на таможенной территории Украины, составляет 8,5 тысяч гривен с одной машины.
8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.
Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео