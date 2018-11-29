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      Сколько получил бюджет от растаможки первых "евроблях" по новым правилам

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      Растаможка "евроблях" по новым правилам
      Растаможка "евроблях" по новым правилам / Фото из открытых источников

      За три дня действия новых правил растаможки авто на еврономерах украинский бюджет пополнился на 890 тысяч гривен.

      Такие данные обнародовала Государственная фискальная служба.

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      "Всего с начала действия новых правил ввоза автомобилей на иностранной регистрации уже оформлено 15 таких транспортных средств. В бюджет перечислено 890 тысяч гривен, экономия за счет льготных ставок составила почти полмиллиона гривен", – отметили в сообщении.

      Добровольный взнос, который уплачивают за нарушение сроков пребывания на таможенной территории Украины, составляет 8,5 тысяч гривен с одной машины.

      8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизах при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто, и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму относительно "возраста" автомобиля, который завозят из ЕС. Согласно принятым законам - чем старше авто, тем больше таможенная ставка. На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов. 23 ноября президент Порошенко подписал скандальный закон об авто на еврономерах.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Авто Авто на еврономерах Пошлина Государственная фискальная служба
      Источник: 24 Канал
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