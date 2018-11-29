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      Скільки отримав бюджет від розмитнення перших "євроблях" за новими правилами

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      Розмитнення "євроблях" за новими правилами
      Розмитнення "євроблях" за новими правилами / Фото з відкритих джерел

      За три дні дії нових правил розмитнення авто на єврономерах український бюджет поповнився на 890 тисяч гривень.

      Такі дані оприлюднила Державна фіскальна служба. 

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      "Загалом з початку дії нових правил щодо ввезення автівок на іноземній реєстрації вже оформлено 15 таких транспортних засобів. До бюджету перераховано 890 тисяч гривень, економія за рахунок пільгових ставок склала майже півмільйона гривень", – зазначили у повідомленні. 

      Добровільний внесок, який сплачують за порушення термінів перебування на митній території України, складає 8,5 тисяч гривень з однієї автівки. 

      8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто, і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка. На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів. 23 листопада президент Порошенко підписав скандальний закон про авто на єврономерах.

      Що передбачає закон про автомобілі на іноземній реєстрації: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Авто на єврономерах Авто Державна фіскальна служба Мито
      Джерело: 24 Канал
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