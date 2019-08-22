Сколько правоохранителей погибли на Донбассе: Аваков назвал страшную цифру

С начала российско-украинской войны на Донбассе, которая началась в 2014 году, значительно увеличилось количество потерь в рядах правоохранительных органов. За 5 лет конфликта погибли 455 сотрудников.

Печальную статистику озвучил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков 22 августа под время чествования в Киеве памяти погибших сотрудников МВД, которые отдали свои жизни, выполняя служебный долг.

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В упорной борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена ​​инвалидность, 1 пленный, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца,

– констатировал Аваков.

В общем, за время независимости Украины погиб 1 671 милиционер, еще почти 15 тысяч получили ранения.

Во время церемонии Аваков отметил, что профессия милиционера всегда связана с риском, поэтому ее выбирают только сильные духом.

"Вечная память и слава правоохранителям, которые в критический момент жизни не испугались, не оступились, не изменили присяге. Слава им, Слава Украине!" – подытожил министр.

Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли почти 3000 украинских военнослужащих. Однако, жертвами конфликта стали не только бойцы армии, но и мирное население. В общем, с начала войны были убиты более 3000 гражданских лиц, и еще почти 9000 получили ранения.



Оккупированные территории Донбасса / инфографика 24 канала