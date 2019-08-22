Скільки правоохоронців загинули на Донбасі: Аваков назвав страшну цифру

З початку російсько-української війни на Донбасі, яка почалася у 2014 році, значно збільшилась кількість втрат у лавах правоохороних органів. За 5 років конфлікту загинули 455 службовців.

Суму статистику озвучив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 22 серпня під час вшанування у Києві пам'яті загиблих співробітників МВС, які віддали свої життя, виконуючи службовий обов'язок.

До теми: На фронті знову втрати: загинув 20-річний боєць з Волині

У запеклій боротьбі з російськими окупантами за територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС загинули 455 працівників органів внутрішніх справ, 1920 поранено, 34 зникли безвісти, у 341 встановлено інвалідність, 1 полонений, 243 неповнолітні дитини залишилися без батька,

– констатував Аваков.

Загалом, за час Незалежності України загинув 1 671 правоохоронець, ще майже 15 тисяч отримали поранення.

Під час церемонії Аваков наголосив, що професія правоохоронця завжди пов’язана з ризиком, тому її обирають лише сильні духом.

"Вічна пам’ять і слава правоохоронцям, які в критичний момент життя не злякалися, не схибили, не зрадили присягу. Слава їм, Слава Україні!", – підсумував міністр.

Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули майже 3 тисячі українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.



Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу