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      Скільки правоохоронців загинули на Донбасі: Аваков назвав страшну цифру

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      На Донбасі за час війни загинули понад 450 правоохоронців
      На Донбасі за час війни загинули понад 450 правоохоронців / Ілюстративне фото

      З початку російсько-української війни на Донбасі, яка почалася у 2014 році, значно збільшилась кількість втрат у лавах правоохороних органів. За 5 років конфлікту загинули 455 службовців.

      Суму статистику озвучив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 22 серпня під час вшанування у Києві пам'яті загиблих співробітників МВС, які віддали свої життя, виконуючи службовий обов'язок.

      До теми: На фронті знову втрати: загинув 20-річний боєць з Волині

      У запеклій боротьбі з російськими окупантами за територіальну цілісність України в зоні АТО/ООС загинули 455 працівників органів внутрішніх справ, 1920 поранено, 34 зникли безвісти, у 341 встановлено інвалідність, 1 полонений, 243 неповнолітні дитини залишилися без батька,
      – констатував Аваков.

      Загалом, за час Незалежності України загинув 1 671 правоохоронець, ще майже 15 тисяч отримали поранення.

      Під час церемонії Аваков наголосив, що професія правоохоронця завжди пов’язана з ризиком, тому її обирають лише сильні духом.

      "Вічна пам’ять і слава правоохоронцям, які в критичний момент життя не злякалися, не схибили, не зрадили присягу. Слава їм, Слава Україні!", – підсумував міністр.

      Скільки військових та мирних жителів загинуло на Донбасі?З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Сході України, загинули майже 3 тисячі українських військовослужбовців. Проте, жертвами конфлікту стали не лише бійці армії, а й мирне населення. Загалом, від початку війни були вбиті понад 3 тисячі цивільних осіб, та ще майже 9 тисяч отримали поранення.

      окуповані території донбасу
      Окуповані території Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 Канал
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