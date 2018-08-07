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Сколько преступлений совершили иностранцы в Украине: официальные данные

37 Читати новину українською
Вячеслав Аброськин
Вячеслав Аброськин / 24 канал

В течение первого полугодия 2018 года иностранцами совершено в Украине более 1,4 тысяч преступлений.

Об этом написал первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Только за 6 первых дней операции иностранцам и лицам без гражданства объявлено подозрение в совершении 30 преступлений, в то же время только за 6 месяцев 2018 года иностранцами совершено 1413 преступлений", – заявил он.

 

Теги: Новости Украины Вячеслав Аброськин Полиция
Источник: 24 Канал
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