Сколько преступлений совершили иностранцы в Украине: официальные данные

В течение первого полугодия 2018 года иностранцами совершено в Украине более 1,4 тысяч преступлений.

Об этом написал первый заместитель начальника Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

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"Только за 6 первых дней операции иностранцам и лицам без гражданства объявлено подозрение в совершении 30 преступлений, в то же время только за 6 месяцев 2018 года иностранцами совершено 1413 преступлений", – заявил он.