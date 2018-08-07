Скільки злочинів скоїли іноземці в Україні: офіційні дані
Протягом першого півріччя 2018 року іноземцями скоєно в Україні понад 1,4 тисяч злочинів.
Про це написав перший заступник начальника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
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"Лише за 6 перших днів операції іноземцям та особам без громадянства оголошено підозру в учиненні 30 злочинів, в той же час тільки за 6 місяців 2018 року іноземцями вчинено 1413 злочинів", – заявив він.
Джерело: 24 Канал
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